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Avrupa'dan mesajı

" süresinin tekrar uzatılmamasından ve bu sürecin sona ermesinden memnuniyet duyuyoruz" açıklaması yaptı

Avrupadan OHAL mesajı
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Sözcüsü Daniel Holtgen, sürekli olarak 'in kaldırılması yönünde çağrıları olduğunu anımsatarak, "OHAL süresinin tekrar uzatılmamasından ve bu sürecin sona ermesinden memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Avrupa Konseyinin terörle mücadele kapsamında hazırlanan kanun tasarılarının farkında olduğunu aktaran Holtgen, "Genel Sekreter Thorbjorn Jagland, bu çerçevede düzenlenen tüm mevzuatın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'yle uyumlu olması gerektiğini kaydetmektedir." diye konuştu.

Holgten, Avrupa Konseyinin Türkiye'ye gerekli desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun da hızlı şekilde başvuruları değerlendirmeye devam etmesi gerektiğinin altını çizen Holgten, bu şekilde başvuruların gözden geçirilebileceğini ve kararların verilebileceğini sözlerine ekledi.
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  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba 18:15
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