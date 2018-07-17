İsrail parlamentosu 7 yıldır hazırlık aşamasında olan tartışmalı 'ulus devleti' yasa tasarısını kabul etmek üzere. Tasarıda, İsrail hukukunda boşluk olması durumunda Yahudi şeriatının temel alınması, sadece Yahudilerin girebildiği yerleşim bölgelerinin oluşturulması, Arapça'nın resmi dil olmaktan çıkarılması ve dünyadaki tüm Yahudilere İsrail'e dönme hakkı tanınması gibi tartışmalı maddeler bulunuyor. Hem İsrail'de hem de yurt dışında yaşayan Yahudiler, bu skandal adıma tepki gösterdi.
Yine İsrail
Etiketler: İsrail
- 17 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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