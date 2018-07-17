Yine İsrail

parlamentosu7 yıldırhazırlıkaşamasında olan tartışmalı 'ulus devleti'yasa tasarısını kabul etmek üzere.Tasarıda, İsrail hukukunda boşluk olmasıdurumunda Yahudi şeriatının temelalınması, sadece Yahudilerin girebildiğiyerleşim bölgelerinin oluşturulması,Arapça'nın resmi dil olmaktan çıkarılmasıve dünyadaki tüm Yahudilere İsrail'edönme hakkı tanınması gibi tartışmalımaddeler bulunuyor. Hem İsrail'de hemde yurt dışında yaşayan Yahudiler, buskandal adıma tepki gösterdi.