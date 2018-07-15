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  1. ABD'den 15 Temmuz açıklaması!

Pensilvanya semalarında "Gülen'i iade edin" görüntüsü

Tam 2 yıl önce Türkiye'nin en uzun gecesini yaşamasının başmimarı FETÖ lideri Gülen'in yaşadığı Pensilvanya semalarından ilginç bir görüntü yansıdı. Gülen'in malikanesinin üstünden geçen uçaklar, 'Gülen'i iade edin' yazılı pankartlar dalgalandırdı.



15 Temmuz hain darbe girişiminin mimarı FETÖ örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki çiftliğin üstünde "Gülen'i iade edin" yazılı pankartlı uçaklar uçuyor.

  • 15 Temmuz 2018, Pazar 23:02
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