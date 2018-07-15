Pensilvanya semalarında "Gülen'i iade edin" görüntüsü

15 Temmuz hain darbe girişiminin mimarı FETÖ örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki çiftliğin üstünde "Gülen'i iade edin" yazılı pankartlı uçaklar uçuyor.
15 Temmuz hain darbe girişiminin mimarı FETÖ örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki çiftliğin üstünde "Gülen'i iade edin" yazılı pankartlı uçaklar uçuyor.
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