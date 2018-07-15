Ailem ajandı

Moda dergisi Evening'e röportaj veren Victoria's Secret meleği Irina Shayk, ünlü aktör Bradley Cooper ve çocukluğuyla ilgili sorulara ilginç cevaplar verdi:
Büyükannem ve büyükbabam istihbarat görevlisiydi, bize büyüklere saygıyı, iyi değerleri öğretti. Ben de kızıma bunları aktaracağım. Ailenizin zengin, fakir olması fark etmez, her türlü iyi değerlere sahip olabilirsiniz. Önemli olan size nelerin öğretildiği.
7 yıl müzik okuluna gittim, ama bundan nefret ediyordum. Ablam yanlışlıkla parmağımı kırmış ve bunun için sevinmiştim, çünkü piyano sınavlarıma girmeyecektim bu yüzden.
Aileme yardım etmek için bir katalog işi alırım diye düşünüyordum. Paris, teklifi geldi ve kabul ettim. Paris'te yanımda başka kızlarla bir evde yaşıyordum. Haftalık 40 euro'muz vardı. Pirincimizi paylaşırdık, başka paramız yoktu.
Zor ama eğlenceli zamanlardı. Diğer kızlar benim model gibi görünmediğimi söyleyip benimle alay ederdi. Onlar çok zayıftı, defilelere çıkarlardı. Beni almazlardı, küçük kıyafetler olmuyordu. Şimdi ise Paris'e geldiğimde şöförle alınıyorum ve güzel bir otelde kalıyorum. Bu hiçbir şeyin kolay elde edilmediğini anlamamı sağlıyor.
Güzel top model İrina, eşi Bradley ve kızı Lea De Seine ile New York'ta yaşıyor.
Büyükannem ve büyükbabam istihbarat görevlisiydi, bize büyüklere saygıyı, iyi değerleri öğretti. Ben de kızıma bunları aktaracağım. Ailenizin zengin, fakir olması fark etmez, her türlü iyi değerlere sahip olabilirsiniz. Önemli olan size nelerin öğretildiği.
7 yıl müzik okuluna gittim, ama bundan nefret ediyordum. Ablam yanlışlıkla parmağımı kırmış ve bunun için sevinmiştim, çünkü piyano sınavlarıma girmeyecektim bu yüzden.
Aileme yardım etmek için bir katalog işi alırım diye düşünüyordum. Paris, teklifi geldi ve kabul ettim. Paris'te yanımda başka kızlarla bir evde yaşıyordum. Haftalık 40 euro'muz vardı. Pirincimizi paylaşırdık, başka paramız yoktu.
Zor ama eğlenceli zamanlardı. Diğer kızlar benim model gibi görünmediğimi söyleyip benimle alay ederdi. Onlar çok zayıftı, defilelere çıkarlardı. Beni almazlardı, küçük kıyafetler olmuyordu. Şimdi ise Paris'e geldiğimde şöförle alınıyorum ve güzel bir otelde kalıyorum. Bu hiçbir şeyin kolay elde edilmediğini anlamamı sağlıyor.
Güzel top model İrina, eşi Bradley ve kızı Lea De Seine ile New York'ta yaşıyor.
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