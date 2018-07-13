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'da Bin skandalında flaş gelişme!

'cü hainlere kol kanat geren 'da bir teröre destek skandalı daha patlak verdi! Almanya'da yayınlanan Bild gazetesinin aktardığına göre, Almanya'nın yıllarca maaş bağladığı ortaya çıkan eski lideri Usame bin 'in koruması ülkesine iade edildi.

Almanyada Bin Ladin skandalında flaş gelişme!
, bir dönem Usama Bin 'in koruması olarak çalıştığı iddia edilen Tunuslu Sami A'yı sınır dışı etti.

İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Annegret Korff, yaptığı açıklamada, Sami A'nın sabah saatlerinde sınır dışı edildiğini ve Tunus makamlarına teslim edildiğini belirtti.

İçişleri Bakanlığının Sami A. olayında Kuzey Ren Vestfalya eyaleti makamlarını desteklediğini belirten Korff, Yabancılar Yasasına göre, bir kişinin sınır dışı edilip edilmeyeceği ve ne zaman edileceği konusunun eyaletin yetkisinde olduğunu ifade etti.

Alman Haber Ajans ise Gelsenkirchen İdari Mahkemesinin Sami A'ya işkence uygulanmayacağına ilişkin Tunus'tan diplomatik güvence istendiğini, güvence gelmediği için Sami A'nın şimdilik sınır dışı edilemesi kararını verdiğini kaydetti.

Mahkemenin dün verdiği kararın bu sabah Federal Göç ve Dairesine ulaştırdığı ancak Sami A'nın çoktan sınır dışı edildiği kaydedildi.

Korff, mahkemenin kararına ilişkin olarak, sınır dışı konusundaki kararları verme yetkisinin Kuzey Ren Vestflaya eyaletinde bulunduğunu, ayrıntılı bilgiye sahip olmadığını kaydetti

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  • 13 Temmuz 2018, Cuma 19:23
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