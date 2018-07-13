





ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere'yi ziyareti, başkent Londra'da protesto edildi.

İngiltere'deki savaş karşıtı grup "Savaşı Durdurun Koalisyonu (Stop the War Coalition)" tarafından organize edilen gösteri kapsamında Londra'daki katılımcılar iş çıkışında Trump'ın bu geceyi geçireceği ABD'nin Londra Büyükelçiliği rezidansı önünde toplandı.

Regent's Park'ın içindeki "Winfield House" adlı rezidansın güvenlik sebebiyle İngiliz güvenlik güçlerince tel örgüye alınmasıyla protestocular rezidansa yaklaşamadığından dolayı, varlıklarını Trump'a hissettirmek için yanlarında getirdikleri çeşitli aletlerle gürültü yaptı.



