Alman haber ajansı DPA, Trump'ın müttefik ülkelerin savunma harcamalarını arttırmaması durumunda ABD'yi NATO çekmekle tehdit ettiğini öne sürdü.

REUTERS, DPA'NIN HABERİNİ YALANLADI

​Reuters haber ajansı ise, NATO içerisinden iki kaynağa dayandırdığı haberinde Trump'ın kullandığı sert sözlere karşın ABD'yi NATO'dan çekmekle tehdit etmediğini bildirdi.

TRUMP AÇIKLAMALARDA BULUNDU

​ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesinde yaşanan kriz sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte Trump'ın açıklamalarından satır başları:

- Tüm ülkeler savunma harcamalarını arttırmayı kabul etti. Müttefikler savunma harcamalarını yüzde 2'nin ötesine çekecekler. ABD'nin NATO'ya bağlılığı çok güçlü. Müttefik ülkelere savunma harcamalarını ciddi bir biçimde arttırmamaları durumunda çok mutsuz olacaklarını söyledim. Çok mutsuz olduğumu onların bilmesine izin verdim.

- İki gün öncesine göre çok daha güçlü bir NATO var. NATO'ya inanıyorum. Müttefikler endişelenmiş olabilirler, çünkü ABD'ye adil muamele edilmiyor. Almanya savunma harcamalarını arttırıyor, neler olacağına bakacağız. NATO ülkeleri gayri safi milli hasılalarının yüzde 2'sini savunmaya harcayacak. Yüzde 2 rakamına ulaştığımız zaman daha yükseğini konuşmaya başlayacağız. Aslında doğru rakamın yüzde 4 olduğunu düşünüyorum. Savunma harcamalarını arttırmak Rusya'ya yardım etmeyecek.

- ABD Başkanı Donald Trump, "Trump'ın ABD'yi Senato onayı olmadan NATO'dan çıkarma ihtimali) Sanırım bunu yapabilirim ama buna gerek yok" dedi.

- ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiği günden bu yana müttefik ülkelerin savunma bütçelerini arttırmalarını istedi.

- Trump, göreve geldikten sonra yaptığı açıklamada, savunma harcamalarını NATO taahhütleri çerçevesinde gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 2'si seviyesine çıkarmayan ülkelere, "Taahhütlerini yerine getirmeyenler var. Onlarla ilgilenilecek" uyarısında bulunmuştu.

- Ülkesinin NATO'ya en çok kaynak ayıran ülke olduğunu belirten ABD Başkanı, bunun adil olmadığını ve ABD'nin Avrupa'yı koruduğunu söyledi. Trump, "NATO bize yardımcı olduğundan daha çok Avrupa'ya yardımcı oluyor" dedi.

- ABD Başkanı Donald Trump, "NATO liderleri Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşeceğim için bana teşekkür etti" ifadelerini kullandı.