Amerikan Havacılık ve Uzay İdaresi (NASA), Mars'a göndereceği ilk insan için harekete geçti. Bu kapsamda 17 yaşındaki Alyssa Carson seçildi. NASA, Carson'u 2033 yılında gerçekleşecek proje kapsamında, Mars'a ayak basan ilk insan olması için eğitime aldı. Carson yaptığı açıklamada, Mars'a gitmenin hayalini çocukluğundan beri kurduğunu söyledi.
NASA yani!
2033 yılında Mars’a gitmeye hazırlanan 17 yaşındaki Alyssa Carson, hızla uzay eğitimleri almaya başladı.
Etiketler: NASA , Alyssa Carson , uzay , ilk insan , mars
- 11 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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