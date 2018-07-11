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yani!

2033 yılında ’a gitmeye hazırlanan 17 yaşındaki , hızla eğitimleri almaya başladı.

NASA yani!
Amerikan Havacılık ve İdaresi (), 'a göndereceği için harekete geçti. Bu kapsamda 17 yaşındaki seçildi. NASA, Carson'u 2033 yılında gerçekleşecek proje kapsamında, Mars'a ayak basan ilk insan olması için eğitime aldı. Carson yaptığı açıklamada, Mars'a gitmenin hayalini çocukluğundan beri kurduğunu söyledi.
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  • 11 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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