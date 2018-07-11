Toplam 29 NATO ülkesinden sadece 5'inin taahhütlerini yerine getirdiğini kaydeden Trump, ABD'nin Avrupa'nın güvenliği için milyarlarca dolar para harcadığını savundu.

"2025 DEĞİL, HEMEN..."

Trump ayrıca, NATO ülkelerinin yüzde 2'lik taahhütlerini 2025 yılına kadar değil "bir an önce" yerine getirmesi gerektiğini belirtti.







ALMANYA'YI DAHA ÖNCE DE HEDEF ALMIŞTI

​Trump, göreve geldikten sonra yaptığı açıklamada, savunma harcamalarını NATO taahhütleri çerçevesinde gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 2'si seviyesine çıkarmayan ülkelere, "Taahhütlerini yerine getirmeyenler var. Onlarla ilgilenilecek." uyarısında bulunmuştu.

ALMANYA'YA YÜKLENDİ

NATO üyeleri içinde özellikle Almanya'yı hedef alan Trump, bu ülkenin savunma katkılarındaki eksiklikleri gidererek NATO'daki liderlik rolünü göstermesi gerektiğini belirtmişti.





TRUMP'A "SÖYLEM" UYARISI

Trump'ın NATO'daki AB ülkelerine dair açıklamalarına karşılık ise Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Trump'ın söylemini yumuşatması gerektiğini dile getirmişti.

HARCAMALARIN YARISI ABD'DEN

NATO üyesi ülkeler 2018'de savunmaya toplam 1 trilyon 13 milyar 406 milyon dolar ayıracak. İttifak içerisinde en fazla savunma harcamasını ABD gerçekleştirecek. ABD, 706 milyar 63 milyon dolarla NATO'nun toplam savunma harcamasının yarıdan fazlasını tek başına yapacak.

ABD'yi en yakın, 61 milyar 508 milyon dolarla İngiltere, 52 milyar 25 milyon dolarla Fransa, 51 milyar 9 milyon dolarla Almanya, 25 milyar 780 milyon dolarla İtalya, 21 milyar 601 milyon dolarla Kanadaizleyecek.

Türkiye ise 2018'de toplam 15 milyar 219 milyon dolarlık savunma harcaması gerçekleştirecek.