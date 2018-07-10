Nefesler tutuldu

Tayland'daki Chiang Rai kentindeki mağara kompleksinde 23 Haziran'dan beri mahsur kalan çocuklar ve futbol antrenörlerini kurtarmak için başlatılan operayonda ikinci safhaya geçildi. Toplam 8 çocuğun mağaradan kurtarılması sonrası yetkililer kalan 4 çocuk ve antrenörü dışarı çıkarmaya çalışıyor. Uluslararası çapta sürdürülen kurtarma operasyonunun başındaki isim Chiang Rai Valisi Narongsak Osottanakorn gazetecilere yaptığı açıklamada "Tüm ekipmanlar hazır. Oksijen tüpleri hazır. Çocuklarımızı kurtaracağız. Operasyon için bekliyoruz. " dedi. Dün iki dalgıcın yardımıyla mahsur kaldıkları mağaradan teker teker dalış yaptırılarak çıkarılan 4 çocuğun hastanede tedavi altında oldukları ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Ancak çocukların enfeksiyon kapma riski nedeniyle henüz aileleriyle görüştürülmediği, daha detaylı fiziksel muayenelerden sonra aileleri ile görüştürülecekleri açıklandı. Operasyon öncesinde bölgede bulunan bin Taylandlı ve yabancı gazetecilerden (186 kişi) bölgeyi terketmesi istendi.
Yaşları 11 ila 16 arasındaki 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non mağarasına bir gezi için girmişti. Yaptıkları gezide mağaranın girişinin sularla kapanmasının ardından içeride mahsur kalan ekibe 9 gün sonra ulaşılmıştı.
Yaşları 11 ila 16 arasındaki 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non mağarasına bir gezi için girmişti. Yaptıkları gezide mağaranın girişinin sularla kapanmasının ardından içeride mahsur kalan ekibe 9 gün sonra ulaşılmıştı.
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