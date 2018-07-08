Nargileci Megan

Amerikalı ünlü oyuncu Megan Fox, belgesel çekimi için İstanbul'a geldi. Annesi ile birlikte Yerebatan Sarnıcı'na gelen Fox için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Çekim arasında yemek yemek için dışarı çıkan Fox, bir restoran önünde aracını durdurarak şoförünü içeri yolladı. Şoförünün getirdiği menüyü inceleyen Fox, ardından restorana girerek yemek yedi ve annesiyle nargile keyfi yaptı.
ABD'de yayınlanacak Truva hakkında bir belgesel çekmek için Türkiye'ye gelen Fox'un, Çanakkale ve Bozcaada'dan sonraki durağı İstanbul oldu. Ünlü yıldız, Türkiye'ye hayran kaldığını söyledi.
ABD'li yıldızı, Truva'da Prof. Dr. Haluk Şahin gezdirdi.
Megan Fox'un yoğun güvenlik önlemiyle gezdiği görüldü.
Sultanahmet civarında bir restorana giren Megan Fox ve annesi, fotoğraf vermemek için çok çaba sarf etti.
ABD'de yayınlanacak Truva hakkında bir belgesel çekmek için Türkiye'ye gelen Fox'un, Çanakkale ve Bozcaada'dan sonraki durağı İstanbul oldu. Ünlü yıldız, Türkiye'ye hayran kaldığını söyledi.
ABD'li yıldızı, Truva'da Prof. Dr. Haluk Şahin gezdirdi.
Megan Fox'un yoğun güvenlik önlemiyle gezdiği görüldü.
Sultanahmet civarında bir restorana giren Megan Fox ve annesi, fotoğraf vermemek için çok çaba sarf etti.
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