Radikal Yahudilerin İsrail güçleri eşliğinde her gün yaptığı baskınlar dahil İsrail'in Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeyi amaçlayan her türlü uygulamasına karşı çıkıldığı belirtildi.





MÜDAHALE ÇAĞRISI

Açıklamada, uluslararası topluma, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini durdurması, uluslararası karar ve sözleşmelere bağlı kalması için müdahale etme çağrısında bulunuldu.

İSRAİL TAHRİKE DEVAM EDİYOR

Netanyahu, İsrail Meclisi'ndeki milletvekillerinin 3 ayda 1 kez olmak üzere Mescid-i Aksa'ya girmelerine izin vermiş, İsrail Meclisi Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen milletvekilleri için uygulanacak ayrıntılı talimatlar duyurulmuştu.







İsraillilerin Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmesi sonucu Filistinliler ile İsrail güçleri arasında yaşanan çatışmalardan bu yana iki yıldır Meclis üyelerinin Mescid-i Aksa'ya girişine izin verilmiyordu.





DIŞİŞLERİ'NDEN FLAŞ İSRAİL AÇIKLAMASI

İSRAİL'İN FİLİSTİNLİ BEDEVİLERİN KÖYLERİNİ YIKMASI

​T.C Dışişleri Bakanlığı , İsrail'in, işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında Ebu Nevvar Abu Nuwwar ) bedevi topluluğuna ait evleri yıkmasını şiddetle kınadığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında Abu Nuwwar Bedevi topluluğuna ait evleri yıkmasını ve Han el-Ahmar Bedevi Bölgesi'nde yıkım çalışmalarına başlamasını şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.Açıklamada şunlar kaydedildi: "İsrail makamları tarafından fütursuzca sürdürülen bu eylemler, birleşik ve bağımsız Filistin Devleti perspektifini risk altına sokmaktadır. İsrail'in bölgede gerilimi artıran ve iki devletli çözüm vizyonunu tahrip eden hukuk dışı faaliyetlere bir an evvel son vermesi elzemdir."

Doğu Kudüs'teki Ayrım Duvarı'nın Batı Şeria tarafında kalan kısmında bulunan Han el-Ahmer ve Ebu Nevvar bedevi topluluklarına giden yolları dün sabahtan itibaren kapatan İsrail askerleri, Ebu Nevvar'daki 40 ev ve ağılı yıkmıştı.



Han el-Ahmer'de bedevilere ait ev ve ağılları yıkmaya gelen ekiplere tepki gösteren Filistinlilere müdahale eden İsrail askerleri, birçok Filistinliyi darbederken bazılarını da gözaltına almıştı.





ÖĞRENCİLERİN OKUDUĞU BARAKALARI BİLE YIKTILAR

İsrail Yüksek Mahkemesi mayısta 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü bir okulun yıkılmasına karar vermişti.

Söz konusu bölgede, İsrail tarafından 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen kişiler yaşıyor.



Han el-Ahmar, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden çıkarılmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.





Filistinli taraflar, İsrail'in bu yıkımlarla bölgedeki bedevileri göç ettirerek, Doğu Kudüs, Azariya ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor.