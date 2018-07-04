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121 terörist bu gece 'ten çıkarılıyor!

ile arasındaki diplomasisi devam ediyor. İki hafta önce terör örgütü 'nın sözde üst düzey yönetiminde yer alan 62 kişiyi Münbiç kent merkezinden uzaklaştıran Amerikalı yetkililerin, bu gece yarısından sonra da 121 teröristin kent dışına çıkarılması için terör örgütü /'nin Münbiç'teki yetkililerine bir liste verdiği ve bu gece yarısından sonra da bu 121 teröristin çıkarılacağı ifade edildi

121 terörist bu gece Münbiçten çıkarılıyor!

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgide 15 Temmuz'a kadar 'li ve 'ya bağlı birliklerin sınır hattı boyunca devriye görevlerini devam ettireceği öğrenilirken, Münbiç'in sivil ve siyasi yönetimine dair ABD'li ve Türk yetkililer Münbiç'teki kanaat önderleri ile görüşme trafiğini devam ettiriyor.

Kentin nüfus ve etnik mezhep durumu dikkate alınarak şekillendirilmesi istenen yeni kent konseyi için kimlerin yer alacağı konusunda Washington ve arasında pazarlıklar devam ediyor. Diğer taraftan en dikkat çekici nokta ise, terör örgütü 'nınSuriye uzantısı terör örgütü 'nin Münbiç'ten çıkarılmasının ardından kentin güvenliğinin nasıl sağlanacağı konusu... Bu konuda da ABD'li ve Türk yetkililer önümüzdeki 10 gün içinde bir yol haritası belirleyecek. Yerel aşiretleri ve mezhep gruplarını dikkate alan bir güvenlik konsepti geliştirilmeye çalışılıyor.

Münbiç kent ve kırsal bölgesinde 7 farklı noktada terör örgütü YPG'nin çekilmesi öngörülüyor. Şu an takvimde 10 günlük bir gecikme öngörülse bile en geç 15 Ağustos'a kadar terör örgütünün Münbiç'teki 8 bin silahlı teröristin Haseki'ye sevk edilmesi planlanıyor.

Ağır silahların envanteri için ABD'li yetkililer bugün itibarıyla çalışmalarına başladılar. Münbiç'teki terör örgütü mensuplarının eline verilen ağır silahlar ve cephane ile ilgili Kobani'den ve 'ten gelen bir grup ABD'li askeri yetkili çalışmalarına başladı. Konuyla ilgili ABD'li askeri yetkililerin Türk istihbarat birimlerini de bilgilendirmesi bekleniyor.

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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba 18:34
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