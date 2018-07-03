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’dan skandal hamle

Macron’dan skandal hamle
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yönetiminin Macaristan politikasını eleştiren ve Macaristan Başbakanı Victor Orban'ı destekleyen Fransa'nın Budapeşte Büyükelçisi Eric Fournier'i görevden aldı. Macron, Fournier'in yerine Pyakından tanıdığı ascale Andreani'ni getirdi. Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) lideri Marine Le Pen ise Büyükelçi Fournier'in, Cumhurbaşkanı Macron'un basın ve sosyal medya baskısına yenik düştüğünü ve teamüllere aykırı görevden aldığını savundu.
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