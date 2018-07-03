Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris yönetiminin Macaristan politikasını eleştiren ve Macaristan Başbakanı Victor Orban'ı destekleyen Fransa'nın Budapeşte Büyükelçisi Eric Fournier'i görevden aldı. Macron, Fournier'in yerine Pyakından tanıdığı ascale Andreani'ni getirdi. Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) lideri Marine Le Pen ise Büyükelçi Fournier'in, Cumhurbaşkanı Macron'un basın ve sosyal medya baskısına yenik düştüğünü ve teamüllere aykırı görevden aldığını savundu.
Macron’dan skandal hamle
Etiketler: Marine Le Pen , Paris , Macron
- 03 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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