Benimle evlenir misin!

Almanya'nın en zengini kadını ve dünyanın da en zengin 38 kişisinden biri olan 56 yaşındaki Susanne Klatten ile 28 yıllık eşi Jan Klatten'in boşanacağı açıklandı. Sanayici bir babanın kızı olarak dünyaya gelen Susanne Klatten, babasının ölümünden sonra büyük bir servetin başına geçti. BMW otomobil fabrikasının hisselerinin önemli bir bölümünün sahibi olan Klatten'in nakit parası 25 milyar Euro. Eşi Jan Klatten ile 28 yıllık evlilikten üç çocuğu olan Klatten'in neden boşanacağıyla ilgili ise bir açıklama yapılmadı. Eşiyle, staj yaptığı fabrikanın kantininde tanışan Klatten, 2009'da yaptığı bir kaçamakla başı derde girmişti. İsveçli Helg Sgarbi ile ilişki yaşayan Klatten, polise suç duyurusunda bulunmak zorunda kalmıştı. Klatten'in ayrılık kararının ardından dün birçoğu sosyal medyadan olmak üzere 1100 evlenme teklifinin geldiği belirtildi. Evlilik teklifi yapanlardan bazılarının Alman manken oldukları ifade edild
SERVETİ 25 MİLYAR EURO
Nakit parası 25 milyar dolar olan Klaten'in çok başarılı bir iş kadını olmasının yanı sıra son derece yardımsever.
SERVETİ 25 MİLYAR EURO
Nakit parası 25 milyar dolar olan Klaten'in çok başarılı bir iş kadını olmasının yanı sıra son derece yardımsever.
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