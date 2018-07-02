İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle halk birçok kentte sokağa indi. Ancak 'İran'ın zengin çocukları' lüks görüntüleriyle bazı kesimlerin tepkisini çekti. Fotoğraf paylaşım sitesi Instagram'da binlerce takipçisi bulunan 'Tahran'ın zengin çocukları' hesabı İranlı gençlerin alışılmışın dışında görüntülerini gözler önüne serdi. Halkın gösteri düzenlemesine bu hesaptan paylaşılan görüntülerin de neden olduğu belirtildi. Konuyla ilgili olarak New York Times gazetesine yazı yazan İranlı gazeteci Amir Ahmadi Arian, "İranlı zengin çocukların servetlerinin kaynaklarından habersiz yeni aristokrat bir sınıf gibi davranıyorlar" dedi. Arian, Porsches ve Maserati araçların zavallı bir şekilde yoksulların gözü önünde Tahran sokaklarında dolaştırıldığını söyledi.
Instahran tepkisi
Etiketler: İran , New York Times , Instagram
- 02 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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