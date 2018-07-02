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Instahran tepkisi

Instahran tepkisi
İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle halk birçok kentte sokağa indi. Ancak ''ın zengin çocukları' lüks görüntüleriyle bazı kesimlerin tepkisini çekti. Fotoğraf paylaşım sitesi 'da binlerce takipçisi bulunan 'Tahran'ın zengin çocukları' hesabı İranlı gençlerin alışılmışın dışında görüntülerini gözler önüne serdi. Halkın gösteri düzenlemesine bu hesaptan paylaşılan görüntülerin de neden olduğu belirtildi. Konuyla ilgili olarak gazetesine yazı yazan İranlı gazeteci Amir Ahmadi Arian, "İranlı zengin çocukların servetlerinin kaynaklarından habersiz yeni aristokrat bir sınıf gibi davranıyorlar" dedi. Arian, Porsches ve Maserati araçların zavallı bir şekilde yoksulların gözü önünde Tahran sokaklarında dolaştırıldığını söyledi.

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  • 02 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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