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elçisi: Anahtar

Ukrayna elçisi: Anahtar Türkiye
'nın Büyükelçisi Andriy Sıbiga, hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Karşılıklı turist sayısının artması konusunda optimistik olduğunu belirten elçi "Türkiye Ukrayna için çok önemli anahtar bir ortak konumdadır. Sadece 2018 yılının ilk ayları arasında yüzde 16 oranında bir artış görüyoruz. Bunun devamını da bekliyoruz" dedi.

SELVA ÜNAL
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