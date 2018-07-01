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medya

Tarafsız medya
olarak 'deki yanlı basından ve kendi lıklarından dem vuran Batı medyasının gerçek yüzü bir kez daha ortaya çıktı. Daha göreve gelmeden ABD Başkanı Donald 'ı sert bir şekilde eleştiren dergisinin eski başkan Barack ve Trump kapakları görenleri hayrete düşürdü. Tarafsız olduğunu iddia eden Time'ın Obama'yı sürekli övgü dolu kapaklarla konu etmesi ancak Trump'ı ise yerden yere vurması gözlerden kaçmadı.

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