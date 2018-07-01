Tarafsız medya

Sürekli olarak Türkiye'deki yanlı basından ve kendi tarafsızlıklarından dem vuran Batı medyasının gerçek yüzü bir kez daha ortaya çıktı. Daha göreve gelmeden ABD Başkanı Donald Trump'ı sert bir şekilde eleştiren Time dergisinin eski başkan Barack Obama ve Trump kapakları görenleri hayrete düşürdü. Tarafsız olduğunu iddia eden Time'ın Obama'yı sürekli övgü dolu kapaklarla konu etmesi ancak Trump'ı ise yerden yere vurması gözlerden kaçmadı.
- ABD'de gazete binasına silahlı saldırı
- Almanya hükümetinde sığınmacı krizi sürüyor
- Kraliyet Ailesi'nden flaş haber! Dördüncü bebek yolda
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.