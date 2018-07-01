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  1. Kerkük'te oy deposuna bombalı saldırı: 19 yaralı

'de askerlerine saldırı: 2 ölü

ülkesi 'de görev yapan ordusuna bağlı devriye birliklere saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 2 askeri hayatını kaybetti.

Malide Fransız askerlerine saldırı: 2 ölü

'de görev yapan askerlerine saldırı düzenlendi.

Mali'nin Gao kentinde, Mali askerleriyle ortak devriye görevi yapan ordusuna bağlı askerlere, la saldırı düzenlendiği bildirildi. Bombalı araç saldırısının ardından bölgede şiddetli çatışma yaşandığı belirtildi.

Saldırıda en az 2 Fransız askerinin hayatını kaybettiğ, yaklaşık 10 askerin de yaralandığı ifade edildi.

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  • 01 Temmuz 2018, Pazar 17:29
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