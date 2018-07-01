Mali'de görev yapan Fransız askerlerine saldırı düzenlendi.
Mali'nin Gao kentinde, Mali askerleriyle ortak devriye görevi yapan Fransa ordusuna bağlı askerlere, bombalı araçla saldırı düzenlendiği bildirildi. Bombalı araç saldırısının ardından bölgede şiddetli çatışma yaşandığı belirtildi.
Saldırıda en az 2 Fransız askerinin hayatını kaybettiğ, yaklaşık 10 askerin de yaralandığı ifade edildi.
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