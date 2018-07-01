2018 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda üçüncü ve son maçında Güney Kore'ye yenilerek grup aşamasında turnuvaya veda eden Alman Milli Takımı'nın elenmesinin faturası, tam manasıyla Türk kökenli Alman milli futbolcu Mesut Özil'e kesildi. İngiltere ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldikleri için eleştiri oklarının hedefinde olan Mesut Özil ve İlkay Gündoğan için akılalmaz ırkçı yorumlar yapıldı. Milli Takım teknik direktörü Joachim Löw'e, "Özil ile Gündoğan'ın Erdoğan ile görüşmesi takımda baskı oluşturdu mu?" sorusu dahi soruldu. Bild ve Der Spiegel günlerce Mesut'u hedef gösterdi. Alman Die Welt Gazetesi "Hezimetin ardından sahadan ilk kaçan Mesut oldu" başlığını attı.
IRKÇILAR SAHNE ALDI
Özil ve Gündoğan gibi Türk kökenli olan eski Yeşiller Partisi Lideri Cem Özdemir ZDF televizyonunda konuştu. Alman Milli Takımı'nın, "Özil ve Gündoğan'ın Erdoğan ile fotoğraf çekilmesi nedeniyle elendiğini" ileri sürdü. Aşırı sağcı parti AfD de faturayı Türk oyunculara kesmeye çalıştı. Mesut ise sonunda Twitter üzerinden 'Irkçılığa hayır' etiketiyle yaptığı paylaşımda "Erken elenmek beni çok yaraladı. Dünya Kupası'nda yeteri kadar iyi değildik. Bunu aşmak için zamana ihtiyacım var" ifadelerini kullandı. Mesut mesajına ırkçı ifadelerle saldıranlar olsa da Milli oyuncuya Hindistan'dan Uruguay'a, ABD'den Çin'e kadar dünyanın dört bir yanından mesaj yağdı.
Mesut'un Erdoğan ile verdiği bu poz Almanları çıldırttı. Irkçı Almanlar, milli takımlarının bu fotoğraf yüzünden elendiğini iddia etti.
Almanya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesiyle Mesut Özil ırkçıların hedefi oldu. Almanlar Mesut'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü için elendiklerini ilan etti. Mesut dün Twitter'dan bir mesaj yayınladı. Dünya, yıldız oyuncuya destek çıktı.
İŞTE O MESAJLAR:
Sen bu ülkeyi Dünya Kupası'na taşıdın, onlar senin kıymetini bilmiyor.
Her şey için teşekkürler Mesut.
Sen kralsın!
Git dinlen Kral, sonra daha güçlü gel.
Bu ırkçılara en güzel cevabı sahada ver.
Dik dur eğilme Mesut!
ABD'den sevgilerle Ozil. Bizim ligde oyna...
Seni Çin Milli Takımı'nda görmek isteriz Mesut.
Seni hedef gösterenler sahada tek tek döküldü.
Almanlar kendi başarısızlıklarını sana yüklüyor.
Türkie seninle Mesut.
IRKÇILAR SAHNE ALDI
Özil ve Gündoğan gibi Türk kökenli olan eski Yeşiller Partisi Lideri Cem Özdemir ZDF televizyonunda konuştu. Alman Milli Takımı'nın, "Özil ve Gündoğan'ın Erdoğan ile fotoğraf çekilmesi nedeniyle elendiğini" ileri sürdü. Aşırı sağcı parti AfD de faturayı Türk oyunculara kesmeye çalıştı. Mesut ise sonunda Twitter üzerinden 'Irkçılığa hayır' etiketiyle yaptığı paylaşımda "Erken elenmek beni çok yaraladı. Dünya Kupası'nda yeteri kadar iyi değildik. Bunu aşmak için zamana ihtiyacım var" ifadelerini kullandı. Mesut mesajına ırkçı ifadelerle saldıranlar olsa da Milli oyuncuya Hindistan'dan Uruguay'a, ABD'den Çin'e kadar dünyanın dört bir yanından mesaj yağdı.
Mesut'un Erdoğan ile verdiği bu poz Almanları çıldırttı. Irkçı Almanlar, milli takımlarının bu fotoğraf yüzünden elendiğini iddia etti.
Almanya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesiyle Mesut Özil ırkçıların hedefi oldu. Almanlar Mesut'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü için elendiklerini ilan etti. Mesut dün Twitter'dan bir mesaj yayınladı. Dünya, yıldız oyuncuya destek çıktı.
İŞTE O MESAJLAR:
Sen bu ülkeyi Dünya Kupası'na taşıdın, onlar senin kıymetini bilmiyor.
Her şey için teşekkürler Mesut.
Sen kralsın!
Git dinlen Kral, sonra daha güçlü gel.
Bu ırkçılara en güzel cevabı sahada ver.
Dik dur eğilme Mesut!
ABD'den sevgilerle Ozil. Bizim ligde oyna...
Seni Çin Milli Takımı'nda görmek isteriz Mesut.
Seni hedef gösterenler sahada tek tek döküldü.
Almanlar kendi başarısızlıklarını sana yüklüyor.
Türkie seninle Mesut.
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