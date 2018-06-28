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ABD'de gazete binasına silahlı saldırı

ABD'nin Annapolis kentinde gazete binasına silahlı saldırı düzenlendi. The Baltimore Sun grubuna ait gazetenin Capital Gazette'ye yönelik saldırıda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Bölge şerifi yaptığı açıklamada, saldırganın yakalandığını duyurdu

ABDde gazete binasına silahlı saldırı

Son dakika gelen bilgiye göre, ABD'nin Annapolis kentinde gazete binasına silahlı saldırı düzenlendi.

ABD'nin Maryland eyaletindeki Annapolis kentinin Anne Arundel bölgesinde, The Baltimore Sun grubuna ait olan Capital Gazette ofisine yapılan saldırıda, gazetenin muhabiri Phil Davis'ın açıkladığına göre ölü ve yaralılar var.



Öte yandan gazete binasının tahliye edildiği gelen bilgiler arasında. Bölge şerifi yaptığı açıklamada, saldırganın yakalandığını duyurdu. Beyaz Saray ABD Başkanı Donald Trump'ın bilgilendirildiğini açıkladı. Bölge valisi vatandaşların bölgeye yaklaşmaması uyarısında buundu.

  • 28 Haziran 2018, Perşembe 22:33
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