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  1. İlk defa ezan dinleyen Hristiyan kızın tepkisi!

Bakanı: 'de sona erdi, verimli bir müzakere sürecine girebiliriz

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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba 22:21
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