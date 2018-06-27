ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: "Türkiye'de seçim sona erdi. (Artık) Daha da verimli bir müzakere sürecine girebiliriz."
ABD Dışişleri Bakanı: Türkiye'de seçim sona erdi, verimli bir müzakere sürecine girebiliriz
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: "Türkiye'de seçim sona erdi. (Artık) Daha da verimli bir müzakere sürecine girebiliriz."
Etiketler: ABD Dışişleri , seçim , Türkiye , Dışişleri Bakanı
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