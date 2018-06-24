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'de Devlet Başkanı'na

Devlet Başkanı 'nın seçim mitingi sırasında düzenlenen da, aralarında devlet başkan yardımcısı ve bakanların da bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Zimbabvede Devlet Başkanına bombalı saldırı

Devlet Başkanı 'nın seçim mitingi sırasında düzenlendi.

Devlet Başkanı Sözcüsü George Charamba, Devlet Başkanı Mnangagwa'ya Bulawayo şehrindeki seçim mitingi sırasında girişiminde bulunulduğunu açıkladı.

Mnangagwa'nın yara almadan kurtulduğu bombalı saldırıda, Devlet Başkanı Yardımcısı Kembo Mohadi ve bazı bakanların da aralarında bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Devlet Başkanı Mnangagwa'nın güvenli bölgeye götürüldüğü bildirildi.

Yaralı sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.

Suikast girişiminin görüntüleri, devlet televizyonunda yayınlandı.

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  • 24 Haziran 2018, Pazar 04:00
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