Netanyahu'nun eşine yolsuzluk soruşturması

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu'nun adı da yolsuzluğa karıştı. Savcılık, Sara Netanyahu ile ilgili iddianame hazırladı.

Netanyahu'nun eşi Başbakanlık konutuna restoranlardan yaklaşık 100 bin dolarlık yemek siparişi verdi.

DEVLET MALINI KÖTÜYE KULLANDI

İsrail yasalarına göre Başbakanlık konutunda aşçı olduğu dönemlerde dışarıdan yemek sipariş edilmesi yasak.

Bu yüzden Sara Netanyahu'nun sistematik yolsuzluk yaptığı savunuluyor.

NETANYAHU'NUN YOLSUZLUK BATAĞI

Eski Başbakanlık genel müdür yardımcısı Ezra Saidoff da aynı soruşturmada suçlanıyor.

Netanyahu geçtiğimiz günlerde ülkede yürütülen telekomünikasyon yolsuzluğu soruşturmasında üçüncü kez ifade verdi.

" BEZEQ " MEDYA TETİKÇİLİĞİNİ YAPTI

Polisler başbakanlık konutuna geldi. 4000 numaralı telekomünikasyon yolsuzluğu soruşturmasıyla ilgili Netanyahu'nun bir kez daha ifadesine başvuruldu.

Başbakan Netanyahu'nun, "Bezeq" medya şirketine kendisi lehinde yayın yapması karşılığında, şirkete mali imtiyaz sağladığı iddia ediliyor.

İKİ SAĞ KOLU TUTUKLANDI

Netanyahu, 4000 numaralı yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili daha önce 2 defa daha ifade vermişti. Netanyahu'ya yakın iki isim ise aynı soruşturmada tutuklandı.

Netanyahu ile Bezeq firması arasında bağlantıyı sağladığı ileri sürülen eski Basın Danışmanı Nir Hefetz de ifade verdi

ESKİ DANIŞMANINDAN İTİRAFLAR

Hefetz, Bezeq firmasına ait "Walla News" internet sitesinde Netanyahu lehine haberlere yer verildiğini söyledi.

Bunun karşılığında da firmanın mali imtiyazlar elde ettiğini ileri sürdü. Netanyahu ise yolsuzluk yaptığı yönündeki iddiaları reddediyor.