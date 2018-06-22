Iv'ana' Trump

ABD Başkanı Donald Trump, göçmenlere acımadı. Yasa dışı olarak ABD'ye giren göçmen çocukları annelerindenbabalarından ayırdı. Onları Meksika sınırındaki bir kampta tutmaya başladı. Bu duruma ilk olarak eşi Melania Trump sert çıktı. First Lady, "Binlerce çocuğun ailelerinden ayrı düştüğünü görmekten nefret ediyorum" açıklamasını yaptı... Buna rağmen Başkan Trump, hem eşinin hem de kamuoyunun tepkisine kulaklarını tıkadı. Ancak aynı uyarı kızı ve danışmanı olan Ivanka'dan gelince geri adım attı.
YENİDEN DÜŞÜNDÜ!
Ivanka Trump, "Baba bu konuyu tekrar gözden geçirmen gerekiyor. Çocukları ailelerinden ayırma" ifadesini kullandı. Bunun üzerine Trump, "Evet bu konuda tekrar düşünmem gerekiyor" ifadesini kullandı. Ardından yeni bir kararname imzaladı. Kararname kapsamında çocukların refahına ilişkin kuşku duyulan durumların dışında göçmen aileleri ve çocukları birlikte gözaltına alınacaktı. Ancak Trump'ın yeni kararnamesinin ne zaman yürürlüğe gireceği ise henüz açıklanmadı. Bu arada ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, Mayıs ayında Meksika'dan ülkeye yasa dışı giren yetişkinler hakkında dava açılacağını ve bu süreçte gözaltında tutulacaklarını ilan etmişti. Bu açıklamadan beri, yaklaşık 2 bin çocuğun altı hafta boyunca ailesinden ayrı yaşamak zorunda kaldığı belirtiliyor.
'HOŞNUT OLMADIM'
ABD Başkanı Trump, kızı Ivanka'nın isteği üzerine göçmen çocuklarıyla ilgili yeni bir kararname imzaladı. Beyaz Saray'da gerçekleştirilen törenle söz konusu kararnameyi imzalayan Trump, göçmen sorunu konusunda Kongre'ye çağrı yaptı. Trump imza töreninde "Bunun çok önemli bir kararname olduğunu düşünüyorum. Bu kararname bir yandan sınırlarımızı güçlü ve güvenli tutarken, aynı zamanda aileleri bir arada tutmakla ilgilidir. Ailelerin ayrıldığını görmekten hoşnut olmadım" ifadesini kullandı.
MELANIA DA karşı çıkmıştı
Trump, eşi Melania'yı umursamadı. Ancak kızını dikkate aldı.
Göçmen çocukları, insanlık adına utanç olan kamplarda tutuluyor.
Ivanka Trump, ABD Başkanı'nın arkasındaki gizli güç olarak gösteriliyor.
YENİDEN DÜŞÜNDÜ!
Ivanka Trump, "Baba bu konuyu tekrar gözden geçirmen gerekiyor. Çocukları ailelerinden ayırma" ifadesini kullandı. Bunun üzerine Trump, "Evet bu konuda tekrar düşünmem gerekiyor" ifadesini kullandı. Ardından yeni bir kararname imzaladı. Kararname kapsamında çocukların refahına ilişkin kuşku duyulan durumların dışında göçmen aileleri ve çocukları birlikte gözaltına alınacaktı. Ancak Trump'ın yeni kararnamesinin ne zaman yürürlüğe gireceği ise henüz açıklanmadı. Bu arada ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, Mayıs ayında Meksika'dan ülkeye yasa dışı giren yetişkinler hakkında dava açılacağını ve bu süreçte gözaltında tutulacaklarını ilan etmişti. Bu açıklamadan beri, yaklaşık 2 bin çocuğun altı hafta boyunca ailesinden ayrı yaşamak zorunda kaldığı belirtiliyor.
'HOŞNUT OLMADIM'
ABD Başkanı Trump, kızı Ivanka'nın isteği üzerine göçmen çocuklarıyla ilgili yeni bir kararname imzaladı. Beyaz Saray'da gerçekleştirilen törenle söz konusu kararnameyi imzalayan Trump, göçmen sorunu konusunda Kongre'ye çağrı yaptı. Trump imza töreninde "Bunun çok önemli bir kararname olduğunu düşünüyorum. Bu kararname bir yandan sınırlarımızı güçlü ve güvenli tutarken, aynı zamanda aileleri bir arada tutmakla ilgilidir. Ailelerin ayrıldığını görmekten hoşnut olmadım" ifadesini kullandı.
MELANIA DA karşı çıkmıştı
Trump, eşi Melania'yı umursamadı. Ancak kızını dikkate aldı.
Göçmen çocukları, insanlık adına utanç olan kamplarda tutuluyor.
Ivanka Trump, ABD Başkanı'nın arkasındaki gizli güç olarak gösteriliyor.
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