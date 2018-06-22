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  1. Trump'tan Merkel'e şok hareket!

Avusturya Başbakanı 'nin 'ye para göndermesinin engellenmesini istedi

'deki seçimleri öncesi Avusturya Başbakanı , Türkiye karşıtlığı ile bir kez daha sahneye çıktı. Türkiye'nin üyeliğine karşı çıktıklarını yineleyen Kurz, AB'nin Türkiye'ye para göndermesinin de engellenmesini istedi.

Seçim öncesi bir küstah tehdit daha! Amaç belli...

'de 'da yapılacak seçimlerden istediği sonuçları çıkarilmek isteyen Avrupa, 'a karşı üst üste açıklamalar yapmaya başladı.

Nefret dolu son sözler, Avusturya Başbakanı 'dan geldi.

TEK DERTLERİ ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetimindeki Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olamayacağını belirten Kurz, ''Avrupa Birliği'nden yakınlaşma yardımı olarak ilave milyonlarca euronun Türkiye'ye aktarılmasını da istemiyoruz. Erdoğan insanları tutuklattı, bu doğru değil.'' diye konuştu.



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  • 22 Haziran 2018, Cuma 18:08
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