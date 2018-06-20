Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün bir törene katıldı. Gençlerle tek tek selamlaştı. Bu sırada bir öğrenci kendisine "Naber Manu?" diye bağırdı. Macron, kendisine "Manu" diye hitap eden genci azarladı. Cumhurbaşkanı Macron, "Hayır, bunu yapamazsın. Burada resmi bir törendesin ve terbiyeli olman gerekiyor. Bugün burada Fransız milli marşı çalınıyor. Bana 'Sayın Başkan' ya da 'Bayım' demelisin. Tamam mı?" dedi. Lise öğrencisi ise "Özür dilerim sayın başkan" diyerek yanıt verdi.
Etiketler: Naber Manu , Fransa , Emmanuel Macron
- 20 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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