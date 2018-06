Kraliy'at' gelini

Kraliyet Ailesi bu yıl dünyada merak uyandıran bir düğüne imza atarak ABD'li aktris Meghan Markle ile Prens Harry 'yi evlendirdi. Tüm dünyanın mercek altına aldığı düğünde birçok Kraliyet tabusunu yıkan yeni gelin, aileye adım atar atmaz da sansasyonel işlere karıştı. Medyanın yakından ilgilendiği konu ise Meghan ile eltisi Kate arasındaki çekişme oldu. İkilinin anlaşamadığını belirten İngiliz medyası, Meghan'ın düğünde sade bir elbise giymesinin altını çizerken, Kate'e tanınmayan hakların Meghan'a verilmesi de gündemi meşgul etti. Üstelik Meghan, geçen hafta Kraliçe Elizabeth 'in daha önce Kate'i hiç çağırmadığı Kraliyet trenine davet etmesi de eltiler arasında önemli çekişme olarak yorumlandı. Kate'e bir yıkım da Kraliçe'nin her yıl bizzat katıldığı en prestijli at yarışı Royal Ascot 'tan geldi. Prens William 'ın eşinin evliliğinin beşinci yılında çağrıldığı ve katılabildiği bu yarışa Meghan ise bizzat Kraliçe'den davet aldı ve daha evliliğinin ilk ayında bu gösterişli yarışa katılma hakkı kazandı. Bu durum "Meghan bir kez daha Kate'i çıldırtacak bir işe imza attı" yorumlarına neden oldu.ROYAL Ascot'a kurallar gereği kadınlar şapka takarak gelmek zorunda...Kate Middleton-Meghan Markle çekişmesinde yeni gelin bir adım daha öne geçti. Kate'in hiç çağrılmadığı Kraliyet trenine davet edilen Meghan, bu kez eltisinin evlendikten 5 yıl sonra gidebidliği Royal Ascot yarışları için Kraliçe'den bizzat davet aldı.Yeni gelin Meghan Markle evliliğinin ilk ayında Royal Ascot'a Kraliçe tarafından davet edildi. Kate ise bu prestijli organizasyona katılmak için 5 yıl beklemişti.Atlara tutkunluğuyla tanına Kraliçe 2. Elizabeth, Royal Ascot'a her yıl mutlaka katılıyor.