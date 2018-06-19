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Etiyopyalı Şahin

Etiyopyalı Şahin
Almanya Borussia Dortmund'da forma giyen Türk oyuncu Nuri Şahin, eski takım arkadaşı Sırp yıldız 'in sosyal sorumluluk projesine katkıda bulundu. Yıldız oyuncu, Subotic ile Etiyopya'ya gitti. 2013'ten beri dünyanın en fakir ve kurak bölgelerinde temiz su ihtiyacını karşılamak için kuyu açan Neven Vakfı'na destek verdi. Oradaki duygu dolu anları ise şöyle dile getirdi: Bana 'Bir su kuyusunun insan hayatını nasıl değiştirdiğini anlamak için o ana tanıklık etmen gerekir' derdi. Haklıymış. Sayesinde hayatımın en unutulmaz deneyimini yaşadım. Artık, dünyanın dört bir yanındaki çocukların yüzüne bir tebessüm kondurabilmek için el ele çalışacağız.


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