Acıya Irak değil

Dünya onu filmlerden, Brad Pitt ile olan sansasyonel evliliğinden ve skandal aşklarından tanıdı. Ancak onun diğer yönü ise "İyi niyetli" olmasıydı. Oscarlı oyuncu ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, dün soluğu Irak'ta aldı. Terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları sonrası enkaza çevrilen Eski Musul bölgesinde incelemeler yaptı. Bazı bölge sakinleri ile sohbet eden Jolie, halkın ihtiyaçları ve yeniden imar çalışmaları hakkında bilgi aldı. BMMYK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Jolie, "Bu, BMMYK ile çalıştığım seneler içinde gördüğüm en büyük yıkım" ifadesini kullandı.
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Jolie, insanların her şeylerini kaybettiğini, evlerinin yıkıldığını, yoksul olduklarını, ellerinde çocukları için ilaç bulunmadığını ve çoğunun suya ulaşamadığını açıkladı. Halkın yardıma ihtiyacı olduğunu vurgulayan Jolie, ayrıca kentin istikrarının tüm Irak'ın ve gelecekte bölgenin istikrarı için gerekli olduğunu vurguladı. Ünlü oyuncunun Musul'dan sonraki durağı daha kuzeydeki Duhok kenti oldu. Kentin güneybatısında Suriyeli mültecilerin barındığı Domiz Kampı'na giden Jolie, burada kameraların karşısına geçti. 33 bin Suriyeli'ye ev sahipliği yapan kamp, Habur Sınır Kapısı'na 67 kilometre mesafede bulunuyor.
Angelina Jolie, gördüğü manzara karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. O anki hali objektiflere böyle yansıdı.
Ünlü oyuncu Angelina Jolie, Musul'daki çocuklarla yakından ilgilendi.
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Jolie, insanların her şeylerini kaybettiğini, evlerinin yıkıldığını, yoksul olduklarını, ellerinde çocukları için ilaç bulunmadığını ve çoğunun suya ulaşamadığını açıkladı. Halkın yardıma ihtiyacı olduğunu vurgulayan Jolie, ayrıca kentin istikrarının tüm Irak'ın ve gelecekte bölgenin istikrarı için gerekli olduğunu vurguladı. Ünlü oyuncunun Musul'dan sonraki durağı daha kuzeydeki Duhok kenti oldu. Kentin güneybatısında Suriyeli mültecilerin barındığı Domiz Kampı'na giden Jolie, burada kameraların karşısına geçti. 33 bin Suriyeli'ye ev sahipliği yapan kamp, Habur Sınır Kapısı'na 67 kilometre mesafede bulunuyor.
Angelina Jolie, gördüğü manzara karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. O anki hali objektiflere böyle yansıdı.
Ünlü oyuncu Angelina Jolie, Musul'daki çocuklarla yakından ilgilendi.
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