İn'gül'tere!

ABD'li oyuncu Meghan Markle, tüm gelenekleri alt üst etti. Prens Harry ile geçen ay peri masalını andıran bir düğünle evlendi. Sussex Düşesi ünvanını alan Markle, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in gönlünü fethetti. Meghan Markle, Chester kentine ziyaretinde Kraliçe 2. Elizabeth'e eşlik etti. Sussex Düşesi Markle, ülkenin kuzeybatısındaki kente Kraliçe'yle birlikte trenle gitti.





Gece boyu süren yolculuğun ardından kente ulaşan Kraliçe ve Düşes, köprü açılışına katıldı ve çocukların sunduğu gösteriyi izledi. Kraliçe ve Sussex Düşesi, kentteki bir tiyatronun da açılışını gerçekleştirdi. Bu sırada yeni gelin ile Kraliçe arasındaki samimiyet dikkat çekti. İkili bol bol gülümseyip etrafa poz verdi. Bu durum üzerine gözler diğer gelin Kate Middleton'a çevrildi. Kate'nin bu samimiyete vereceği tepki herkesin merak ettiği bir gelişmeydi.







GÖBEK ATIYOR

Meghan Markle ile Kraliçe'nin arasından su sızmadı. Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın tavrı merak edilirken o göbek atmaktaydı. Zira kısa bir süre önce doğum yapan Kate Middleton, göbeğinden kurtulmayı başardı. Dünya Kate'in sırrını merak ederken iddialar da peşi sıra sıralandı. Uzmanlara göre Middleton, her 3 hamileliğinde de yediğine içtiğine dikkat etti. Egzersizlerini aksatmadı. En önemlisi ise Kate'in normal doğum yapmasıydı.