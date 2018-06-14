Dünya Kupası için Rusya'da yer alan TRT Spor yorumcusu Tarık Üstün, canlı yayın esnasında bir Rus kadın tarafından yanağından öpüldü. Üstün, bu beklemediği taciz sonrası yoruma devam etmek istedi. Fakat ilginç olay karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Yorumlarını sonlandırıp gülme krizine girdi. Bu durumu gören muhabir Ferhat Konyar ise hemen devreye girdi. Mikrofonu eline alıp Üstün'e sorularını yöneltmeye devam etti.