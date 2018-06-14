K'uça'k dolusu tepki!

Prens Edward, İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in oğullarından biriydi. Tahtın varislerindendi. Ancak bu kez sosyal statüsü ile değil yeni skandalıyla gündeme geldi. Ucuz ulaşım yerine uçak kiralayınca büyük tepki çekti. Prens Edward, İngiltere'nin Dorset kentinden Birmingham'a gitmek istedi. Ancak 250 sterlinlik (bin 535 TL) trene binmek yerine uçağı tercih etti. 37 bin sterline (229 bin TL) özel uçak kiralayıp uçuşa geçti.





DÜĞÜNE TEPKİ

Paranın ise vergi mükellefleri tarafından ödendiği belirtildi. Bu gelişme üzerine Prens Edward ülke genelinde büyük tepki çekti. Kraliyet Ailesi'nin de Prens Edward'da tepki gösterdiği belirtildi.





Prens Edward'ın yaptığı bu harcama, Kraliyet karşıtlarını da kızdırdı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, kamu harcamalarını gereksiz yere kullanan prense tepki yağdı. Bu durum, Kraliyet Ailesi'nde daha önce de yaşanmıştı. Özellikle düğünlerde kesenin ağzını açan Kraliçe Elizabeth, halkın tepkisini toplamıştı. Son olarak geçtiğimiz Mayıs ayında evlenen Prens Harry ve Meghan Markle'ın düğünü için tam 42.8 milyon dolar harcanmıştı. Ancak bir kısım İngiliz ise harcanan paraya tepki göstermiş, o para ile ülkeye daha faydalı yatırımların yapılacağını vurgulamıştı.