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K'uça'k dolusu tepki!

Kraliçe’nin en küçük çocuğu olan , yeni bir skandala imza attı. ’den ’a gitmek için tren yerine uçak kiralayınca ortalık karıştı!

Kuçak dolusu tepki!

Prens Edward, Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in oğullarından biriydi. Tahtın varislerindendi. Ancak bu kez sosyal statüsü ile değil yeni skandalıyla gündeme geldi. Ucuz ulaşım yerine uçak kiralayınca büyük tepki çekti. , İngiltere'nin kentinden 'a gitmek istedi. Ancak 250 sterlinlik (bin 535 ) trene binmek yerine uçağı tercih etti. 37 bin sterline (229 bin TL) özel uçak kiralayıp uçuşa geçti.



DÜĞÜNE TEPKİ
Paranın ise vergi mükellefleri tarafından ödendiği belirtildi. Bu gelişme üzerine Prens Edward ülke genelinde büyük tepki çekti. 'nin de Prens Edward'da tepki gösterdiği belirtildi.



Prens Edward'ın yaptığı bu harcama, Kraliyet karşıtlarını da kızdırdı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, kamu harcamalarını gereksiz yere kullanan prense tepki yağdı. Bu durum, Kraliyet Ailesi'nde daha önce de yaşanmıştı. Özellikle düğünlerde kesenin ağzını açan , halkın tepkisini toplamıştı. Son olarak geçtiğimiz Mayıs ayında evlenen ve Meghan Markle'ın düğünü için tam 42.8 milyon dolar harcanmıştı. Ancak bir kısım İngiliz ise harcanan paraya tepki göstermiş, o para ile ülkeye daha faydalı yatırımların yapılacağını vurgulamıştı.

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  • 14 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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