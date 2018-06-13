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'a füzeli saldırı

'deki Husilerin 'ın güneyinde bulunan Cazan kentine attığı nin havada imha edildiği belirtildi.

Suudi Arabistana füzeli saldırı

devlet televizyonu "El-İhbariyye"nin haberine göre, Husilerin Suudi Arabistan'a fırlattığı hava savunma güçleri tarafından Cazan kenti semalarında imha edildi.

Haberde konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

Öte yandan, Husilere ait "El-Mesira" televizyonunun haberinde ise Husilerin Bedr-1 tipi balistik füzeyle Cazan'daki El-Faysal askeri bölgesini hedef aldığı ifade edildi.

Bunun Husilerin sadece ramazan ayında Suudi Arabistan topraklarına attığı 10'uncu balistik füze olduğu belirtildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 'de meşru yönetime destek olmak amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine saldırılar düzenliyor.

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  • 13 Haziran 2018, Çarşamba 09:42
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