Tiyatronun Oscar'ları olarak değerlendirilen ve New York'taki Radio City Music Hall'de düzenlenen 74. Tony Ödülleri'nde sahneye çıkan De Niro, "Sadece bir tek şey söylemek istiyorum" diyerek söze başladı ve "F..k Trump (Trump'ı s…yim)" dedi.

Robert De Niro'nun, gecede bir mini konser verecek olan Bruce Springsteen'i sahneye davet etmek için yaptığı konuşma sırasında sarf ettiği sözler salondaki bazı konukları şoke etti. Bazı seyirciler de De Niro'nun sözlerini ayakta alkışladı.

Töreni izlemeye gelenler kısa bir şaşkınlık yaşamalarının akabinde De Niro'nun sözlerini ayakta alkışlamaya başladı. De Niro, geçtiğimiz yıl Trump için "Aşağılık" demişti.