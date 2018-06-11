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De ’dan ’a küfür

Dünyaca ünlü oyuncu De , Tony Ödülleri'nde sahneye çıktı ve ABD Başkanı Donald 'a küfür etti!

Robert De Niro’dan Trump’a skandal küfür

Tiyatronun Oscar'ları olarak değerlendirilen ve 'taki Radio City Music Hall'de düzenlenen 74. Tony Ödülleri'nde sahneye çıkan De , "Sadece bir tek şey söylemek istiyorum" diyerek söze başladı ve "F..k (Trump'ı s…yim)" dedi.

De Niro'nun, gecede bir mini konser verecek olan Bruce Springsteen'i sahneye davet etmek için yaptığı konuşma sırasında sarf ettiği sözler salondaki bazı konukları şoke etti. Bazı seyirciler de De Niro'nun sözlerini ayakta alkışladı.

Töreni izlemeye gelenler kısa bir şaşkınlık yaşamalarının akabinde De Niro'nun sözlerini ayakta alkışlamaya başladı. De Niro, geçtiğimiz yıl Trump için "Aşağılık" demişti.

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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi 12:56
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