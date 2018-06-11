Gizli 'ajan'da

Rusya'da oynanacak Dünya Kupası maçları öncesinde Rusya ile Skripal krizi sonrası diplomatik krizin eşiğine gelen İngiltere, vatandaşlarının siber güvenlik konusundaki endişelerini gidermek için bir rehber yayınladı. İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi'nin (NCSC) hazırladığı yönergede taraftarlara mobil cihazları üzerine kayıtlı kişisel hesaplarını korumaları için birtakım tavsiyelerde bulunuldu. Taraftarlara yapılan uyarılar arasında yer alan şu ifadeler ise yeni bir krize neden oldu:
İNGİLİZLER GİTMİYOR
"Telefonunuzu, diz üstü bilgisayarınızı veya USB belleklerinizi otelinizde değil her zaman yanınızda bulundurun, çünkü otel odaları, kasalar ve kilitli dolaplar güvenli olmayabilir. Otel odanıza veya kaldığınız yere Rusya'da tanıştığınız arkadaşlarınızı getirmeyin." Daha önce de "Rusya kadın ajanlar ile futbol takımı oyuncularını etkilemeye çalışacak" uyarısı yapan İngiltere'de daha önceki Dünya Kupaları'na gidenlerin sayısı 100 bini bulurken, Rusya'ya sadece 25 bin kişinin gideceği belirtildi.
İngiltere Siber Güvenlik Merkezi'nin Rusya'ya gidenler için yayınladığı tavsiyeler Rusya ve İngiltere arasında yeni bir krize daha neden oldu.
İNGİLİZLER GİTMİYOR
"Telefonunuzu, diz üstü bilgisayarınızı veya USB belleklerinizi otelinizde değil her zaman yanınızda bulundurun, çünkü otel odaları, kasalar ve kilitli dolaplar güvenli olmayabilir. Otel odanıza veya kaldığınız yere Rusya'da tanıştığınız arkadaşlarınızı getirmeyin." Daha önce de "Rusya kadın ajanlar ile futbol takımı oyuncularını etkilemeye çalışacak" uyarısı yapan İngiltere'de daha önceki Dünya Kupaları'na gidenlerin sayısı 100 bini bulurken, Rusya'ya sadece 25 bin kişinin gideceği belirtildi.
İngiltere Siber Güvenlik Merkezi'nin Rusya'ya gidenler için yayınladığı tavsiyeler Rusya ve İngiltere arasında yeni bir krize daha neden oldu.
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