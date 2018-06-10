G7 olarak da bilinen dünyanın en büyük ekonomisine sahip gelişmiş yedi ülkeden oluşan grubun Kanada'nın Charlevoix bölgesinde gerçekleştirilen Liderler Zirvesi sona erdi.
Kanada'daki olaylı G7 zirvesi sona erdi
Kanada'da yapılan dünyanın en gelişmiş ekonomisine 7 ülkenin liderlerini bir araya getiren G7 zirvesi sona erdi. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in zirve sonrası Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf zirvenin atmosferini özetler nitelikteydi. Henüz zirvenin yapılacağı Kanada'ya hareket etmeden önce, "Rusya da orada olmalıydı" sözleriyle gündem yaratan ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun zirvenin kapanışında yaptığı basın toplantısında ABD'nin çelik ve alüminyuma getirdiği ek vergilerle ilgili eleştirilerini gerekçe göstererek sonuç bildirgesine imza atmayacağını söyledi. Trump, Trudeau için 'ikiyüzlü ve zayıf' ifadelerini kullandı
G7 olarak da bilinen dünyanın en büyük ekonomisine sahip gelişmiş yedi ülkeden oluşan grubun Kanada'nın Charlevoix bölgesinde gerçekleştirilen Liderler Zirvesi sona erdi.
Etiketler: donald trump , Kanada , başbakan justin trudeau , Angela Merkel , Rusya , Fransa , ABD
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