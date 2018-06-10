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'daki olaylı G7 zirvesi sona erdi

'da yapılan dünyanın en gelişmiş ekonomisine 7 ülkenin liderlerini bir araya getiren G7 zirvesi sona erdi. Almanya Başbakanı 'in zirve sonrası Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf zirvenin atmosferini özetler nitelikteydi. Henüz zirvenin yapılacağı Kanada'ya hareket etmeden önce, " da orada olmalıydı" sözleriyle gündem yaratan Başkanı , Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun zirvenin kapanışında yaptığı basın toplantısında ABD'nin çelik ve alüminyuma getirdiği ek vergilerle ilgili eleştirilerini gerekçe göstererek sonuç bildirgesine imza atmayacağını söyledi. Trump, Trudeau için 'ikiyüzlü ve zayıf' ifadelerini kullandı



G7 olarak da bilinen dünyanın en büyük ekonomisine sahip gelişmiş yedi ülkeden oluşan grubun 'nın Charlevoix bölgesinde gerçekleştirilen Liderler Zirvesi sona erdi.
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  • 10 Haziran 2018, Pazar 12:10
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