Mısır'ın El-Hayat televizyonunda yayınlanan Ebu Ömer el-Mısriyye isimli dizi, Sudanlıları terörist gibi göstermesi nedeniyle darbeci Sisi yönetimiyle krize neden olmuş ve nota verilmesinin ardından ise söz konusu bazı sahneler yayından kaldırılmıştı.

Algı operasyonlarıyla emperyalistlerin hedefindeki isimlere ve ülkelere saldıran dizi bu kez Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Geçtiğimiz akşam yayınlanan bir sahnede Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı teröre destek veriyor gibi göstererek büyük bir küstahlığa imza attı.

SUDAN, MISIR'A TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Geçtiğimiz Mayıs ayında, Sudan Dışişleri Bakanlığı dizide ülkesini kötü gösterdiği gerekçesi ile bakanlığa çağırdığı Mısır'ın Hartum Büyekelçisi'ne nota vermişti.

Sudan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gariballah el-Hadır yayımladığı yazılı açıklamada, "Bazı Mısır televizyon kanallarında ramazan ayında yayınlanan Ebu Ömer el-Mısriyye isimli dizide Sudan'da ikamet eden veya Sudan'ı ziyaret eden Mısır vatandaşları hakkında olumsuz bir imaj çiziliyor ve terörist damgası vuruluyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca Hadır, dizideki bazı sahnelerde Sudan'ın bazı bölgeleri ve ülke egemenliğinin bazı sembollerinin kullanıldığı ve bunlara yetkili mercilerden izin alınmadan yer verilemeyeceğini de söylemişti.