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'ne yeni üyeler seçildi

, , , ve , 2019-2020 döneminde Birleşmiş Milletler () geçici üyesi olarak görev yapacak

BM Güvenlik Konseyine yeni üyeler seçildi

Genel Kurulunda, 2019-2020 döneminde BM nde görev yapacak 5 geçici üye i yapıldı.

Batı Avrupa ve Diğer Devletler Grubu'ndan ve 2 yıllığına geçici üye olarak seçildi. Her iki ülke de BM Güvenlik Konseyine daha önce 5'er kez seçilmişti.

'da için 8 yılda bir adaylığını koyan Almanya, en son 2011-2012 yıllarında konseye seçilmişti.

Afrika grubundan seçilen da BMGK'da üçüncü kez koltuk kazanmış oldu.

ve Karayipler Grubu'ndan ise BMGK geçici üyeliğine ilk kez seçildi.

Asya-Pasifik Grubu için de ve Maldivler yarıştı. 144 oyla seçildi. Maldivler ise 46 ülkenin desteğini aldı.

Söz konusu 5 ülke, 1 Ocak 2019'dan itibaren BMGK'da 2 yıl boyunca geçici üye olarak görev yapacak.

Toplam 15 üye ülkenin bulunduğu BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ABD, Çin, Rusya, ve Fransa'dan oluşuyor.

Kalan 10 üye ülke ise BM'nin 5 coğrafi grubu arasından 2 yıl için BM Genel Kurulunda seçiliyor. Geçici üyelerden 5'i her yıl yenileniyor.

Halen Konsey üyesi olan , Bolivya, Etiyopya, Kazakistan ve İsveç'in görev süreleri bu yılın bitiminde sona erecek.

BM Güvenlik Konseyi üyeliğine seçilmek için 193 üyeli BM Genel Kurulunda yapılacak seçimde toplam oyların üçte ikisini almak gerekiyor.

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  • 08 Haziran 2018, Cuma 18:12
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