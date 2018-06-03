30 Mart'tan beri her cuma olduğu gibi önceki gün de Gazze Şeridi'nin İsrail duvarına yakın yerlerde gösteriler vardı. İlk gösteriden bu yana gönüllü olan, yaralılara müdahale eden Razan el-Najar, cuma günü de Han Yunus yerleşiminin doğusundaki gösterilerde görev alıyordu. Arkadaşlarına göre, beyaz önlüğüyle Razan, yine acil müdahale için sınıra doğru koşuyordu ki, göğsüne isabet eden kurşunla yere devrildi.

NYT'A KONUŞMUŞTU



Razan el-Najar, bir ay önce Amerikan New York Times gazetesine verdiği röportajda bu işi gönüllü olarak yaptığını, para almadığını, babasının 'Parasız niye izin veriyorsun' diyenlere "Onunla gurur duyuyorum" yanıtını verdiğini söylüyordu.

Daha önce de göstericiler arasında koşuştururken çekilen fotoğraflarda yer almıştı. Razan el-Najar, Gazze'de 'Büyük Dönüş Yürüyüş' adı altında İsrail'in işgaline karşı mart sonundan bu yana düzenlenen gösterilerde can veren 119'uncu Filistinli oldu. Dün Gazze'deki cenazesine binlerce kişi katıldı. Önceki gün ilk yardım sağladığı Filistinli eylemciler, bu kez onu omuzlarında taşıyarak son yolculuğuna uğurladı. Gazze'de acı, gözyaşı ve öfke vardı.

FİLİSTİN: SAVAŞ SUÇU



Filistin Sağlık Bakanı Cevad Avvad, İsrail askerlerinin hemşire Razan'ı doğrudan hedef almasının savaş suçu olduğunu belirtti. İsrail'in gösteriler esnasında sağlık personellerinin korunmasına yönelik bütün uluslararası anlaşmaları hiçe saymaya devam ettiğine dikkati çeken Avvad, "Şehit el-Najar insanlara ve halkına yardım etmek için hayatını bir bedel olarak ödedi. Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında birkaç kez yaralanmasına rağmen görevini yerine getirmekten geri kalmadı. Yaralanması onun görev yapmasını engellemedi" ifadelerini kullandı Avvad, uluslararası topluma ve kurumlara Filistin halkını koruma çağrısı yaptı.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada can kaybı ya da yaralı sayısını mümkün olduğu kadar az tutulması için dikkat edildiğini savunarak Hamas'ın kasten sivilleri tehlikeye attığını öne sürdü. İsrail, Razan el-Najar'ın ölümünün araştırıldığını da kaydetti. Öte yandan, dün Filistin'in Batı Şeria bölgesinde 35 yaşındaki bir kişinin, traktörü İsrailli güvenlik güçlerine ve kalabalığa sürmesi üzerine vurularak öldürüldüğü açıklandı.

'Büyük Dönüş Yürüyüşü' adı altında düzenlenen gösterilerde Filistinliler sürüldükleri ve İsrail'in işgal ettiği topraklara geri dönmeyi talep ediyor. Filistin'de yaşayan 2 milyon kişinin üçte ikisini, topraklarından sürülen Filistinliler ve onların aileleri oluşturuyor. İsrail ise bu talebi reddediyor.