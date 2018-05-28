Tahtına bahtına!

ABD'li oyuncu Meghan Markle (36), modern çağın külkedisiydi. İngiltere tahtının beşinci sıradaki varisi olans Prens Harry'le tanışınca hayatı değişti! 1.5 yıllık aşk geçtiğimiz hafta İngiltere'de yapılan düğünle mutlu sona erdi. 33 yaşındaki Prens Harry ile Meghan Markle St George's Chapel'deki muhteşem törenle evlendi. Törene damga vuran isim ise gelinin Afrika asıllı annesiydi.
NEREDEN NEREYE
Meghan'ın annesi Doria Ragland, kızının Kraliyet Düğünü'nde en dikkat çeken ismiydi. Gözyaşlarına hakim olamayan Doria, kızının düğün fotoğrafına girdi. Kraliçe Elizabeth ve diğer Kraliyet Ailesi üyeleriyle birlikte fotoğraf çektirdi. Ancak Doria 1 hafta sonra evine gitti. Kayınvalide Doria, ABD'nin Los Angeles kentinde köpeğiyle yürüyüş yaparken görüntülendi. Köpeğini gezdiren Ragland, kırmızı pantolon, bej bir kazak, spor ayakkabılar ve kırmızı bandana giyinmişti. Geçtiğimiz hafta kızının düğününde gözyaşlarına hakim olamayan Ragland'ın bu halini görenler sosyal medyada "Kraliyet Ailesi'nin dünürüne bak" dedi.
NEREDEN NEREYE
Meghan'ın annesi Doria Ragland, kızının Kraliyet Düğünü'nde en dikkat çeken ismiydi. Gözyaşlarına hakim olamayan Doria, kızının düğün fotoğrafına girdi. Kraliçe Elizabeth ve diğer Kraliyet Ailesi üyeleriyle birlikte fotoğraf çektirdi. Ancak Doria 1 hafta sonra evine gitti. Kayınvalide Doria, ABD'nin Los Angeles kentinde köpeğiyle yürüyüş yaparken görüntülendi. Köpeğini gezdiren Ragland, kırmızı pantolon, bej bir kazak, spor ayakkabılar ve kırmızı bandana giyinmişti. Geçtiğimiz hafta kızının düğününde gözyaşlarına hakim olamayan Ragland'ın bu halini görenler sosyal medyada "Kraliyet Ailesi'nin dünürüne bak" dedi.
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