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'de ! Ölü ve yaralılar var

'nin kuzeybatısındaki il merkezinde bomba yüklü bir aracın sı sonucu ilk belirlemelere göre 2 sivil yaşamını yitirdi, 50 sivil yaralandı.

İdlibde patlama! Ölü ve yaralılar var

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il merkezinde bomba yüklü bir aracın infilak ettiğini söyledi.

Yusuf, " sonucu ilk belirlemelere göre 2 sivil öldü, 50 kişi yaralandı" dedi

Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtilirken, patlamada çevredeki çok sayıda bina ve araç hasar gördü.

Saldırıyı henüz üstelenen olmadı.

Öte yandan geçen ay İdlib il merkezinde bir hastanenin önünde meydana gelen patlamada 12 kişi hayatını kaybetmiş, 25 kişi yaralanmıştı.

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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi 15:04
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