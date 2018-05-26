İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il merkezinde bomba yüklü bir aracın infilak ettiğini söyledi.

Yusuf, "Patlama sonucu ilk belirlemelere göre 2 sivil öldü, 50 kişi yaralandı" dedi

Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtilirken, patlamada çevredeki çok sayıda bina ve araç hasar gördü.

Saldırıyı henüz üstelenen olmadı.

Öte yandan geçen ay İdlib il merkezinde bir hastanenin önünde meydana gelen patlamada 12 kişi hayatını kaybetmiş, 25 kişi yaralanmıştı.