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'da patlama

'nın Mississauga kentinde patlama meydana geldi. Patlamada en az 15 kişi yaralandı.

Kanadada patlama

'nın Mississauga kentinde bulunan Bombay Bhel isimli restoranda patlama meydana geldi.

Reuters Haber Ajans'nın haberine göre patlamada en az 15 kişi yaralandı. Yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Patlamanın nedeni bilinmiyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kanada polisinin aktardığı bilgilere göre, iki erkek şüpheli patlamanın ardından kaçtı.

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  • 25 Mayıs 2018, Cuma 07:18
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