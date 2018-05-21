Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de patlama meydana geldi. Patlama Binagadi bölgesinde yer alan bir kafede gerçekleşti.

Rus basınında yer alan bilgiye göre, meydana gelen patlamada çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

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