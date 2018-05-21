Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de patlama meydana geldi. Patlama Binagadi bölgesinde yer alan bir kafede gerçekleşti.
Rus basınında yer alan bilgiye göre, meydana gelen patlamada çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.
Ayrıntılar geliyor...
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de patlama meydana geldi. Patlama Binagadi bölgesinde yer alan bir kafede gerçekleşti.
Rus basınında yer alan bilgiye göre, meydana gelen patlamada çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.
Ayrıntılar geliyor...
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