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'de patlama! Çok sayıda yaralı var

'ın başkenti 'de patlama meydana geldi. Çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor.

Baküde patlama! Çok sayıda yaralı var

'ın başkenti 'de patlama meydana geldi. Patlama Binagadi bölgesinde yer alan bir kafede gerçekleşti.

Rus basınında yer alan bilgiye göre, meydana gelen patlamada çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...

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  • 21 Mayıs 2018, Pazartesi 15:10
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