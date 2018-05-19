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Lisede dehşet

Lisede dehşet
ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Lisesi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Kanlı baskında 9 öğrenci ile bir öğretmenin hayatını kaybettiği öğrenildi. Teksas polisi, yakalanan saldırganın 17 yaşındaki Dimitrios Pagourtzis olduğunu açıkladı. Olayın ardından okuldaki 1400 öğrenci tahliye edildi. Başkan Trump, "Teksas'taki okul saldırısında haberler iyi değil. Tanrı hepinizi korusun" dedi.
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  • 19 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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