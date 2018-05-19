ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Santa Fe Lisesi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Kanlı baskında 9 öğrenci ile bir öğretmenin hayatını kaybettiği öğrenildi. Teksas polisi, yakalanan saldırganın 17 yaşındaki Dimitrios Pagourtzis olduğunu açıkladı. Olayın ardından okuldaki 1400 öğrenci tahliye edildi. Başkan Trump, "Teksas'taki okul saldırısında haberler iyi değil. Tanrı hepinizi korusun" dedi.
Lisede dehşet
Etiketler: Santa Fe , donald trump
- 19 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
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