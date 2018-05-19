Gigi Hadid’den destek

ABD'li ünlü model Gigi Hadid, Twitter hesabından Filistinliler'in Gazze sınırında gerçekleştirdiği Büyük Yürüyüşü'de destek veren bir mesaj yayınladı. Hadid "Daha önce söyledim ve tekrar söyleyeceğim. Benim için bu, dine ya da diğerine karşı değil. Bu açgözlülükle ilgili" notuyla evlerin-den olan Filistinliler'in kötü durumuna vurgu yaptı. Babası Filistinli olan ünlü model, 15 Mayıs'ta Al Jazeera İngilizce web sitesinden bir fotoğraf yayınlaya- rak "Bir günde Filistinliler için en yüksek ölüm oranı" notunu paylaşmıştı.
KALBİ GAZZE İÇİN ATIYOR
Gigi Hadid, daha önce pek çok kez Filistinli olduğunu dile getirmişti. Kardeşi Bella ise ABD Başkanı Trump'ın büyükelçilik kararını Londra'da protesto etmişti.
KALBİ GAZZE İÇİN ATIYOR
Gigi Hadid, daha önce pek çok kez Filistinli olduğunu dile getirmişti. Kardeşi Bella ise ABD Başkanı Trump'ın büyükelçilik kararını Londra'da protesto etmişti.
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