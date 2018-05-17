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'de sirenler çalıyor! Büyük patlama oldu

Reuters haber ajansı, 'in işgal altında tuttuğu sınırındaki 'nde roket uyarısı yapan sirenlerin çaldığını bildiriyor. sakinleri, sirenlerin ardından büyük bir patlama meydana geldiğini aktarıyor.

İsrailde sirenler çalıyor! Büyük patlama oldu

Reuters haber ajansı, 'in işgal altında tuttuğu sınırındaki 'nde roket uyarısı yapan sirenlerin çaldığını bildiriyor.

TANIKLAR İSRAİL'DE PATLAMA MEYDANA GELDİĞİNİ AKTARDI
sakinleri, sirenlerin ardından büyük bir patlama meydana geldiğini aktarıyor.

GOLAN'A 5 FÜZE
Yerel kaynaklar Golan Tepeleri'ne 5 füze ateşlendiği bilgisini geçti.

FÜZELERİN SURİYE ORDUSU TARAFINDAN ATEŞLENDİĞİ İDDİA EDİLDİ
Bazı Suriye kaynakları, füzelerin Suriye ordusu tarafından ateşlendiğini iddia etti. İsrail basını demir kubbe sisteminin devreye girdiğini ve bir füzenin düşürüldüğünü bildirdi.

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  • 17 Mayıs 2018, Perşembe 17:27
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