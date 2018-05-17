2017'nin son günlerini ülke çapına yayılan protestolarla geçiren İran'da, bir kez daha gösteriler var. Bu kez protestoların merkezi, Fars eyaletine bağlı Kazerun kenti.
2017'nin son günlerini ülke çapına yayılan protestolarla geçiren İran'da, bir kez daha gösteriler var. Bu kez protestoların merkezi, Fars eyaletine bağlı Kazerun kenti.
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