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'da 'Kenti İkiye Ayırma' Protestosu: Ölü ve Yaralılar Var

'ın Kazerun şehrinde hükümetin kenti ikiye ayırma planına tepki gösteren halk gösteri düzenledi. Olaylarda bir kişi hayatını kaybederken altı kişide ağır yaralandı.

2017'nin son günlerini ülke çapına yayılan protestolarla geçiren 'da, bir kez daha gösteriler var. Bu kez protestoların merkezi, Fars eyaletine bağlı Kazerun kenti.

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  • 17 Mayıs 2018, Perşembe 15:52
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