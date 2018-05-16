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Netanyahu'nun oğlu Instagram'dan 'ye küfür etti

'nin 'deki katliama sessiz kalmamasını hazmedemeyen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'dan sonra oğlu 'da Türkiye’ye yönelik küstah bir paylaşımda bulundu. Yair Netanyahu paylaşım sonrası Instagram hesabını kapattı.

Netanyahunun oğlundan skandal Türkiye paylaşımı

ve İsrail arasındaki diplomatik gerilim devam ederken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun oğlu Yair'den skandal bir Türkiye paylaşımı geldi.

, Instagram hesabının hikaye bölümünden, "F... Turkey"yazan ve içinde Türk bayrağı yer alan bir görsel paylaştı.



Yair Netanyahu bu iğrenç paylaşımı yaptıktan bir süre sonra Instagram hesabını kapattı.

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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba 22:28
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