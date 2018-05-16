Türkiye ve İsrail arasındaki diplomatik gerilim devam ederken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun oğlu Yair'den skandal bir Türkiye paylaşımı geldi.

Yair Netanyahu, Instagram hesabının hikaye bölümünden, "F... Turkey"yazan ve içinde Türk bayrağı yer alan bir görsel paylaştı.







Yair Netanyahu bu iğrenç paylaşımı yaptıktan bir süre sonra Instagram hesabını kapattı.