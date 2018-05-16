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70 kilometre için 70 can

Telaviv’deki Büyükelçiliği, bütün dünyanın karşı çıkmasına rağmen ’e taşındı. 70 kilometrelik bu tahrik 70 kişinin katledilmesiyle sonuçlandı.

70 kilometre için 70 can
, 'yu kan gölüne çevirme kararı aldı. 'deki Büyükelçiliği'ni 'e taşıdı. Üç dinin kutsal şehrine yönelik bu provokasyon, Filistinliler'i ayağa kaldırdı.

İsrail yönetimi ise fırsatı kaçırmadı. gösterisi yapan sivillere kurşun ve bomba yağdırdı. 'Kanlı Pazartesi'de vahşice katledilenlerin sayısı 70'e çıktı. 3 bin kişi de yaralandı.

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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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