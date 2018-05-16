70 kilometre için 70 can

ABD, Ortadoğu'yu kan gölüne çevirme kararı aldı. Tel Aviv'deki İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıdı. Üç dinin kutsal şehrine yönelik bu provokasyon, Filistinliler'i ayağa kaldırdı.
İsrail yönetimi ise fırsatı kaçırmadı. Protesto gösterisi yapan sivillere kurşun ve bomba yağdırdı. 'Kanlı Pazartesi'de vahşice katledilenlerin sayısı 70'e çıktı. 3 bin kişi de yaralandı.
İsrail yönetimi ise fırsatı kaçırmadı. Protesto gösterisi yapan sivillere kurşun ve bomba yağdırdı. 'Kanlı Pazartesi'de vahşice katledilenlerin sayısı 70'e çıktı. 3 bin kişi de yaralandı.
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